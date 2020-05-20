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Уралец избил жену за покупку масла за 29 рублей на взятые в кредит деньги

Никита Брыкин
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Изданию «Лента.ру» стало известно об избиении жителем Екатеринбурга жены, которая купила масло за 29 рублей на взятые в кредит деньги.

Инцидент произошел 19 апреля. Сообщается, что из-за того, что пара осталась без дохода, женщина взяла кредит в банке. По ее словам, ради экономии она купила масло за 29 рублей, а не за сто. Супруга переживала, что из-за покупки дорогого продукта будет скандал.

В итоге пьяный муж стал избивать ее руками и ногами, в том числе по голове. Жертве удалось выбежать из квартиры и закрыть супруга внутри. Она уточнила, что в прошлый раз он гнался за ней по подъезду.

Отметим, что жительница Екатеринбурга переехала к подруге и заблокировала мужа в мессенджерах. В отношении ее мужа возбуждено уголовное дело.

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