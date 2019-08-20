Уникальную Газель-Кабриолет продемонстрировали в Сети

В далеком 2005 году во время выставки автомобилей «Мотор Шоу» был показан уникальный кабриолет на базе Газели – ГАЗ-2705. В том же году Газель-Кабриолет получила диплом в номинации «Специальный приз выставки «Мотор Шоу» конкурса гран-при журнала «Коммерческий транспорт». Данную награду автомашине вручили за оригинальность.

При создании модели разработчики предполагали, что с помощью нее будет осуществляться транспортировка делегаций и гостей по улицам или большим помещениям. Для этого в салоне автомобиля были предусмотрены 9 посадочных мест.

Отметим, что ГАЗ-2705 стал логическим завершением для линейки прогулочных автобусов-кабриолетов «Рица», которые производили на территории Сочи на мощностях Мастерских Автотранспортного управления 51 с начала 1950-х до 60-х годов, сообщает 32cars.

Фото: 32cars