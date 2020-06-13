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Умер студент, который получил пулю в голову на Невском проспекте

Никита Брыкин
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Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, который был ранен в голову из травматического пистолета на Невском проспекте в Петербурге. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 4 июня. Сообщается, что парень обратился в компанию, оформляющую документы для трудоустройства. Она не выполнила свои обязательства, после чего студент пришел требовать свои деньги назад. Между ним и представителем компании вспыхнула ссора, в разгар которой сотрудник выстрелил в голову молодому человеку из травматического пистолета и скрылся.

Вскоре его задержали. Им оказался охранник Заур Каримов. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мужчину заключили под стражу. В отношении фирмы возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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