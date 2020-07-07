Умер мальчик, у которого украл деньги на лечение экс-чиновник

- Advertisement -

В Северной Осетии скончался мальчик Али Беков, который страдал от рака крови. Об этом пишет газета «КП».

Сообщается, что до его смерти родственники организовали сбор средств на лечение. Однажды им позвонил мужчина и пообещал покрыть все расходы. Мама мальчика поверила злоумышленнику и назвала номера карт. В итоге со счета пропало 500 тысяч рублей.

Выяснилось, что украденные деньги были обналичены в Оренбургской области. Полицейские вышли на след мошенника. Им оказался бывший чиновник из Оренбуржья. Он был директором областного фонда детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Мужчина уже находится в местах лишения свободы. Теперь ему и его сообщникам грозит до шести лет тюрьмы.

Деньги смогли быстро вернуть, однако даже этих средств не хватило на операцию, и мальчик скончался. Семья передаст все собранные деньги в фонд, который занимается помощью больных раком детям.