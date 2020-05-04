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Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

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Владимир Бойко (слева). Фото: @razin_andrei_lm

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Скончался композитор Владимир Бойко, ранее работавший с группой «Ласковый май». О смерти коллеги сообщил у себя в инстаграме продюсер группы  Андрей Разин.

Разин сообщил 5-tv.ru, что Бойко скончался на 61-м году жизни после продолжительной болезни. Последнее время музыкант испытывал проблемы со со здоровьем и не мог попасть в больницу из-за коронавируса. 

Разин написал, что Владимир умер от инсульта. Перед этим он звонил, жаловался на боль в руке, на высокое давление. 

– Он постоянно страдал от этого, и видно, все эти болячки дали то, что произошел инсульт, кровоизлияние в мозг, и он скончался, – отметил продюсер.

По словам Разина, похоронят Бойко в Воронеже, где он последнее время жил вместе с сёстрами умершей матери. 

С «Ласковым маем» композитор сотрудничал с 1989 года. На его счету около 25 хитов группы. Также Бойко работал в других проектах – «Бархатный сезон», «Белые Березы» и «Стайер».

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