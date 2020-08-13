Украинскую певицу раскритиковали за снимок с голой грудью и без трусов

Украинская певица Надя Дорофеева выложила в Инстаграме откровенное фото и была раскритикована подписчиками. На снимке артистка позировала с голой грудью и без трусов.

Надя позировала для камеры на газоне. На снимке видна верхняя часть груди артистки, несмотря на то, что она лежит на животе. Ягодицы Дорофеева прикрыла наброшенными сверху джинсовыми шортами.

Некоторые поклонники были в восторге от откровенных фотографий Дорофеевой, однако нашлись и те, кто стал критиковать певицу за чересчур эротичные фото. Они призвали Надю больше не проводить подобных фотосессий.

«Совсем без трусов! А как ваш муж на это безобразие смотрит?! Жена это же для себя, а не на показ», – заявил один из подписчиков.