Украденного девушкой грудного ребёнка нашли мёртвым в лесу

В Тюменской области 24-летняя девушка, подозреваемая в похищении маленького ребёнка, задержана с его трупом в руках. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

– По данным следствия, 24 сентября 2019 года в дневное время из дома по улице Северной города Заводоуковска был похищен малолетний ребенок. 24-летняя женщина, присматривающая за ребенком, обнаружена в лесном массиве на расстоянии около 3 км от дома, где проживал малолетний. У девушки в руках обнаружено тело ребенка, – говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным НТВ, задержанную зовут Виктория, она в течение трёх лет встречалась со старшим сыном родителей 6-месячного малыша. Недавно влюблённые расстались, 24 сентября Виктория пришла к ним домой, чтобы забрать вещи. Родители попросили её посидеть пару часов с сыном, так как им надо было ехать на похороны.

Когда родители вернулись домой, ни девушки, ни мальчика там уже не было. Их нашли на следующие сутки в лесу. Есть данные, что во время задержания Виктория была невменяема. Но это неофициальная информация.