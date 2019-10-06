Уфимцы стали жертвами пожара в пассажирском автобусе: видео

Днем в воскресенье, 7 октября, около остановки «Театр кукол» в Уфе на ходу загорелся пассажирский автобус № 51. РЕН поделился видео с места происшествия.

По словам очевидцев, они услышали шипящий звук, после чего увидели в задней части автобуса открытое пламя.

По предварительным данным, у двух парней обгорели волосы, брови и ресницы. Когда водитель открыл двери, пассажиры стали спешно покидать салон. В результате давки один мужчина сломал ногу.

По предварительной версии, перед сиденьем загорелся двигатель в полу. Информация уточняется.