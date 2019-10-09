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Учёные выяснили одну из причин облысения

Высокий уровень загрязнения воздуха существенно повышает риск выпадения волос и может стать причиной облысения. Это установили учёные из Кореи, сообщает ИТАР-ТАСС.

Результатом своих исследований корейцы поделились на 28-м конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV). Выяснилось, что частицы пыли, а также других веществ, которые находятся в воздухе, влияют на основные белки, отвечающие за рост и упругость волос. В частности, из-за такого воздействия существенно снижается уровень бета-каротина.

Установлено также, что чем выше загрязнённость воздуха, тем активнее воздействие на белки. Поэтому люди, живущие в больших городах, а также рядом с крупными предприятиями, рискуют облысеть гораздо быстрее, чем жители сельской местности, где воздух чище. 

Также ИТАР-ТАСС напоминает, что ранее проводились исследования, которые выявили влияние загрязнённого воздуха на психическое здоровье человека, в частности, он может вызывать депрессии и биполярное расстройство личности.

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