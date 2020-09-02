Учёные выяснили, как долго живут частицы коронавируса

В ходе эксперимента ученые выяснили, что частицы коронавируса весной и осенью могут жить на различных поверхностях от 17 до 30 часов, а летом – от 2 до 5 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в научной библиотеке bioRxiv.

Опыт проводили американские эксперты под руководством профессора Канзасского университета Юргена Рихта. Ученые наносили частицы коронавируса SARS-CoV-2 на различные поверхности, помещали их в герметичные камеры, в которых поддерживалась температура, характерная для весны, лета и осени. Оказалось, что в летних условиях вирус исчезал за 2-5 часов. Но в осенних и весенних условиях частицы жили в 5-6 раз дольше. А некоторые поверхности оставались заразными на протяжении 160 часов. В публикации отмечается, что вирус хуже всего чувствовал себя на ткани и бетоне. А вот дольше всего частицы жили на пластике или картоне.

Ученые напоминают, что людям все еще необходимо продолжать поддерживать высокий уровень личной гигиены и регулярно дезинфицировать поверхности.

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Ранее многие исследователи пытались выяснить, каково будет поведение коронавируса в более холодный сезон. Некоторые указывали на то, что эпидемия может замедлиться, а другие на то, что вирус продолжит распространяться в том же темпе.