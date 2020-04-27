Учёные разработали рекомендации по спасению дач от огня

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Чтобы не допустить пожара на дачном участке, необходимо стричь траву как можно короче и убирать ее на расстояние не менее 5 м от построек. Эти и другие меры пожарной безопасности на даче разработали ученые Томского государственного университета (ТГУ) вместе с коллегами из Института оптики атмосферы Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), с которыми ознакомились «Известия» 26 апреля.

В качестве ограждения на участке стоит выбрать продуваемые заборы, поскольку они загораются реже, чем сплошные.

Необходимо правильно организовать пространство на участке, где находятся потенциальные горючие материалы. Их следует хранить в специально отведенных местах.

Если горящие частицы падают на деревянную крышу, она может загореться, если их будет не менее 20% от площади ее поверхности.

Подробнее читайте в материале «Известий»: «Ты не прожжешь: правильный забор и стриженая трава спасут дачу от огня»

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