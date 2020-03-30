Учёные рассказали об опасности коронавируса для животных

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Коронавирус может передаваться от человека к домашним животным, считают российские ученые. Пока у специалистов нет точного объяснения того, почему коронавирус выявляется у животных. Однако переход патогена от человека к домашним питомцам все же возможен, сообщил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, такое явление называется преодолением межвидового барьера, это событие маловероятное, но именно так получился новый коронавирус. Ученые подчеркивают, что переход от одного вида к другому может быть опасен, так как вирус при этом мутирует.

Ранее медики зафиксировали первый случай заболевания COVID-19 у домашнего питомца. Газета South China Morning Post сообщила, что в Гонконге умерла единственная собака с подтвержденным коронавирусом. Семнадцатилетний померанский шпиц скончался уже после того, как его вылечили, продержали на двухнедельном карантине и вернули домой.

Медики полагали, что проведут дополнительные серологические анализы у пса. Однако сделать этого не удалось, так как он умер сразу после выписки. Поэтому пока нет убедительных данных о том, что домашние животные могут заразиться COVID-19 от своих хозяев или стать источниками инфекций.

«Если факт заражения собаки будет подтвержден, то это весьма негативный сигнал. Ситуация, когда помимо людей коронавирусом будут болеть и окружающие животные, многократно увеличивает риск возможных рекомбинаций и показывает, что COVID-19 легко преодолевает межвидовой барьер», — предупредил Павел Волчков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Собачья участь: чем опасен COVID-19 для домашних питомцев и их хозяев