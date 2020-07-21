Учёные: Найдено средство от болезни сердца и диабета

Исследователи выявили влияние медитации на здоровье человека. В эксперименте приняли участие 61 000 жителей США.
Шесть тысяч человек регулярно занимались медитацией. Исследование показало, что у этих людей на 14-35 % снизились сердечно-сосудистые симптомы, улучшилось давление и нормализовался уровень холестерина, нормализовался сахар в крови.
Таким образом учёные сделали вывод, о положительном влиянии медитации на здоровье, — пишет «Русаргумент».
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