Учёные: Найдено средство от болезни сердца и диабета

Исследователи выявили влияние медитации на здоровье человека. В эксперименте приняли участие 61 000 жителей США.

Шесть тысяч человек регулярно занимались медитацией. Исследование показало, что у этих людей на 14-35 % снизились сердечно-сосудистые симптомы, улучшилось давление и нормализовался уровень холестерина, нормализовался сахар в крови.

Таким образом учёные сделали вывод, о положительном влиянии медитации на здоровье, — пишет «Русаргумент».