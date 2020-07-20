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Новости мираОбщество

Учёные: Миллионы случаев рака можно предотвратить

7info7
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

Учёные выяснили, что гены BRCA1 и BRCA2 провоцируют рак молочной железы и яичников у женщин.

На основании этого открытия специалисты пришли к выводу о том, что если данную мутацию выявить «в зародыше», то можно предотвратить развитие раковых заболеваний.

Исследование подразумевает под собой скрининг целых популяций на наличие мутаций генов опухоли молочной железы и яичников. Этот научный прорыв поможет в борьбе с заболеванием, которое уносит сегодня миллионы  жизней женщин во всём мире, — пишет «Русаргумент».

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