Учёные: Магнитное поле уменьшает образование тромбов

Российские учёные повели исследование, в ходе которого выяснилось, что магнитное поле повышает действие лекарственных средств, которые используются в лечении тромбов.

Если перед употреблением препаратов подвергать их магнитному излучению, то эффективность воздействия на человеческий организм усиливается на 20-50 %.

Магнитные импульсы, воздействуя на лекарственные вещества, изменяют их молекулярный состав. Действенность такого метода и его влияние на тромбообразование проверены в лабораторных условиях, — пишет «Русаргумент».