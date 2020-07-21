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Новости мираОбщество

Учёные: Магнитное поле уменьшает образование тромбов

7info7
Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay

Российские учёные повели исследование, в ходе которого выяснилось, что магнитное поле повышает действие лекарственных средств, которые используются в лечении тромбов.

Если перед употреблением препаратов подвергать их магнитному излучению, то эффективность воздействия на человеческий организм усиливается на 20-50 %.

Магнитные импульсы, воздействуя на лекарственные вещества, изменяют их молекулярный состав. Действенность такого метода и его влияние на тромбообразование  проверены в лабораторных условиях, — пишет «Русаргумент».

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