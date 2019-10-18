Учительница начальных классов умерла в школе во время конкурса

В Челябинске в школе №39 во время школьного конкурса «Шаг к Парнасу» умерла учительница начальных классов. Об этом сообщил сайт 74.RU.



ЧП случилось днём в актовом зале школы. В это время там находились дети, другие учителя. По словам директора учебного заведения, все слушали чтение стихов со сцены, учитель спокойно сидела на своём месте, потом упала. Школьников сразу же вывели из зала, медработница начала оказывать помощь. Скорая помощь приехала быстро, медики сразу же вызвали реанимационную бригаду. К сожалению, к их приезду учительница уже была мертва.



По словам директора школы, учительнице было 62 года, и она редко ходила на больничные.

