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Учитель открыл стрельбу по напавшему на него школьнику

Никита Брыкин

Учителю лицея №2 города Нальчика пришлось отстреливаться во время нападения на него 9-классника с товарищами. Сейчас он находится в реанимации. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

У него сочетанная травма, сотрясение мозга, а также многочисленные переломы, в том числе челюстно-лицевые. Угрозы жизни нет.

Ранее сообщалось, что школьник привел в учебное заведение своего 26-летнего дядю и еще одного старшего товарища, чтобы разобраться с учителем, который придирался к школьнику.

По предварительной версии, чтобы остановить нападение, учитель сделал несколько выстрелов в воздух. Одна из пуль срикошетила и попала в 26-летнего дядю зачинщика конфликта.

Возбуждено дело по статье «Хулиганство» против двух взрослых, атаковавших учителя.

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