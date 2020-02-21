Учитель накричал на школьника и придушил его в Сочи

Проводится служебное расследование в отношении учителя математики в школе № 75. Он начал истошно орать и сцепил руки в замок на шее «виноватого» мальчика. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заместителя начальника управления по образованию и науке администрации Сочи Ирину Лукашову.

В Сети появилось видео конфликта. Сообщается, что педагог заступился за свою коллегу, которую ученики довели до слез. Он заявил, что оставит школьника на второй год и потребовал за опоздание дневник и родителей в школу.

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Сообщается, что учитель уже встретился с родителями мальчика и попросил у них прощения, однако это не помогло. Он отстранен на период проведения проверки от своих должностных обязанностей.