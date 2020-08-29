Ученый рассказал, когда наступает старость

Заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха Алексей Москалев перечислил три «переломных» возраста в жизни человека.

Он отметил, что первый такой период зачастую проходит в 45 лет, когда в целом заканчивается реализация репродуктивной функции. Затем апогей изменений наблюдается в 60 лет, когда замедляется деление клеток и регенерация тканей, что приводит в среднем к трем хроническим заболеваниям.

Их число возрастает до семи примерно к 75 годам, когда в негодность приходит внеклеточный матрикс. Все приведенные отметки, по словам специалиста, являются усредненными. Он заметил, что на самом деле моменты старения во многом зависят от образа жизни, питания, физических тренировок, уровня стресса и экологической обстановки, пишет МК.