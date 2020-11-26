Ученые выявили связь между болезнями и цветом глаз людей. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на экспертов из Медицинской школы при Университете Колорадо.
Оказалось, что темно-карие и черные глаза защищены от ультрафиолетового излучения, поэтому такие люди меньше рискуют заболеть раком кожи или глаз.
Зеленоглазые люди имеют высокий болевой порог и редко страдают депрессией.
Голубоглазые и сероглазые имеют повышенную чувствительность к ультрафиолету. А еще люди с таким цветом глаз склонны к алкогольной зависимости.