Ученые выявили связь между болезнями и цветом глаз людей. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на экспертов из Медицинской школы при Университете Колорадо.

Оказалось, что темно-карие и черные глаза защищены от ультрафиолетового излучения, поэтому такие люди меньше рискуют заболеть раком кожи или глаз.

— Но у людей с таким цветом глаз есть склонность к проблемам с кровью и обменом веществ. Также кареглазым стоит уделять большое внимание печени, кровотоку и селезенке. Помимо этого, такие люди плохо переносят боль, поэтому у них возникают проблемы с пищеварением и дыханием, — говорится в сообщении.

Зеленоглазые люди имеют высокий болевой порог и редко страдают депрессией.

Голубоглазые и сероглазые имеют повышенную чувствительность к ультрафиолету. А еще люди с таким цветом глаз склонны к алкогольной зависимости.