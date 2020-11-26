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Новости мираОбщество

Ученые выявили связь между болезнями и цветом глаз

Елена Лобанова

Ученые выявили связь между болезнями и цветом глаз людей. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на экспертов из Медицинской школы при Университете Колорадо. 

Оказалось, что темно-карие и черные глаза защищены от ультрафиолетового излучения, поэтому такие люди меньше рискуют заболеть раком кожи или глаз. 

— Но у людей с таким цветом глаз есть склонность к проблемам с кровью и обменом веществ. Также кареглазым стоит уделять большое внимание печени, кровотоку и селезенке. Помимо этого, такие люди плохо переносят боль, поэтому у них возникают проблемы с пищеварением и дыханием, — говорится в сообщении. 

Зеленоглазые люди имеют высокий болевой порог и редко страдают депрессией. 

Голубоглазые и сероглазые имеют повышенную чувствительность к ультрафиолету. А еще люди с таким цветом глаз склонны к алкогольной зависимости.

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