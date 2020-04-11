Ученые: В мире распространяются три типа COVID-19

Алексей Агеев

Гостем онлайн «Диалога на равных» станет актёр Илья Малаков

Культура
Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области анонсировало программу «Диалог на равных». Гостем прямого эфира станет выпускник Рязанского государственного университета им. С.А....
Узнать больше

За сутки с улиц Рязани убрали более 400 кубометров грунтовых наносов

Администрация
В Рязани ежедневно ведутся работы по благоустройству города. Сотрудники дирекции благоустройства города подметают и моют улицы, убирают остановки общественного транспорта, белят деревья.
Узнать больше

Ещё одного рязанца арестовали за тонировку

Новости Рязани
В Рязани ещё одного водителя отправили под арест из-за тонировки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Узнать больше
-

Исследователи сообщили, что по миру распространяются три вида COVID-19. Новую информацию предоставили ученые из Кембриджа.

Специалисты провели анализ генетической истории вирусной инфекции. В итоге был сделан вывод о том, что у вируса случилась мутация, пока он распространялся по миру.

Первоначальный тип вируса (с литерой «А») чаще всего можно встретить в Соединенных Штатах и Австралии. Позднее первая версия мутировала в тип «В», который стал причиной вспышки в КНР. На территории Старого света наиболее распространен тип «С», который возник от второго типа.

При этом исследователи полагают, что COVID-19 не закончил мутацию. Об этом пишет Лента.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанскую область приехало более 34 тысяч человек

Новости Рязани
В Рязанской области по поручению губернатора Николая Любимова ведётся учёт приезжающих из других регионов. Это делается для борьбы с распространением в регионе...
Узнать больше

Ещё одного рязанца арестовали за тонировку

Новости Рязани
В Рязани ещё одного водителя отправили под арест из-за тонировки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Узнать больше

В ДТП в Рязанской области серьёзно пострадал мотоциклист

Новости Рязани
Виновника ДТП и его пассажира доставили в Клепиковскую больницу. Позднее мотоциклиста доставили в Рязань, в ОКБ.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области разрешили работать некоторым парикмахерским

Новости Рязани
Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал 11 апреля постановление регионального правительства о внесении изменений в распоряжение Правительства Рязанской области № 130. Согласно...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены ещё 17 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус ТОП
Количество заражённых коронавирусом в Рязанской области продолжает расти. В субботу, 11 апреля, оперативная группа правительства сообщила о выявлении ещё 17 случаев COVID-19. 
Узнать больше

Оперативные данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Коронавирус Рязань
По состоянию на 8.30 субботы, 11 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 38 случаев коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Пасха. Мифы и традиции Великого праздника

Акценты
В трудное время, которое нам приходится переживать этой весной, всем необходимы дополнительные силы. Где же взять их, как не в обращении к...
Узнать больше

Тест на коронавирус

Акценты
Москва. Четверг, 9 апреля. Днем я отправился сдавать тест на коронавирус. Принять это решение было непросто. И...
Узнать больше

Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

Акценты
В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»,  состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязанскую область приехало более 34 тысяч человек

Ещё одного рязанца арестовали за тонировку

В ДТП в Рязанской области серьёзно пострадал мотоциклист