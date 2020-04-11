Ученые: В мире распространяются три типа COVID-19

Исследователи сообщили, что по миру распространяются три вида COVID-19. Новую информацию предоставили ученые из Кембриджа.
Специалисты провели анализ генетической истории вирусной инфекции. В итоге был сделан вывод о том, что у вируса случилась мутация, пока он распространялся по миру.
Первоначальный тип вируса (с литерой «А») чаще всего можно встретить в Соединенных Штатах и Австралии. Позднее первая версия мутировала в тип «В», который стал причиной вспышки в КНР. На территории Старого света наиболее распространен тип «С», который возник от второго типа.
При этом исследователи полагают, что COVID-19 не закончил мутацию. Об этом пишет Лента.
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