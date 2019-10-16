Ученые: У людей из-за смартфонов растут рога

Ученые из Австралии выяснили, что смартфоны являются катализатором возникновения на голове людей отростков, которые с виду похожи на рога. Так, у людей начинается рост роговидных шипов.

Это костные наросты на задней части черепа. Такие рога появляются у людей из-за того, что во время использования смартфона многие зачастую наклоняют голову вниз. Частые движения такого типа становятся причиной переноса веса тела с позвоночника на мышцы задней части головы. После этого и начинается рост роговидного шипа. Согласно нормальным показателям, длина такого нароста не должна быть более 3 миллиметров. Однако, как показало исследование, рога чаще всего появляются у мужчин, а их длина составляет 10-31 мм.

Ранее подобные наросты на задней части головы обнаруживались у стариков, которые за свою жизнь больше всего занимались тяжелой физической работой. Тогда люди жаловались на хроническую головную боль и шейную боль. Сейчас наросты не доставляют неприятностей своим обладателям, сообщает РЕН ТВ.

Фото: РЕН ТВ