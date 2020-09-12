Ученые создают виртуальную копию Венеции на случай затопления города

Итальянские, французские и швейцарские ученые создают виртуальную копию Венеции, если вдруг город полностью уйдет под воду. Таким образом специалисты хотят сохранить исторические наследие, сообщает «Афиша.Daily».

Ученым уже удалось оцифровать один из островов Венеции. С помощью дронов с технологией LiDar, которая позволяет измерять расстояние между объектами лазером, специалисты в мельчайших деталях воссоздали Сан-Джорджио.

С помощью этого проекта удастся не только сохранить историю, но и отслеживать уровень воды в Венеции. Многие эксперты предполагают, что к 2100 году вода поднимется на 30-60 сантиметров.