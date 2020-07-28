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Новости мираОбщество

Ученые разработали метод определения профпригодности студента по цифровому следу

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В Тюменском государственном университете (ТюмГУ), который входит в федеральный проект повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов «5-100», разработали метод определения профпригодности студента по его цифровому следу. Авторов поддержал Российский фонд фундаментальных исследований.

Цифровой след будут извлекать из текстов курсовых, дипломных работ, с тематических сайтов, а также из специальных программ, применяемых в процессе обучения студентов. Полученные данные сравнят с описанием вакансий, которые публикуют компании. Таким образом можно выявить, насколько выпускники подходят под требования потенциального работодателя.

Сбор цифрового следа может происходить на протяжении всего обучения. Его можно расширять и на основе данных соцсетей студента, уточнила член команды разработчиков, и.о. директора Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Марина Воробьева. «Собрав большой объем данных по студентам, мы можем в том числе менять образовательные программы», — отметила она.

Метод уже опробовали на местных студентах-программистах. Оказалось, что 69% из них имеют представление о будущей работе, 19% имеют опыт и только 12% уверенно владеют необходимой базой знаний и умений.

Подробнее — в материале «Известий»: Сдаст анализ: профпригодность студентов проверят по цифровому следу

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