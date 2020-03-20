Ученые рассказали, откуда взялся COVID-19

Интернациональная команда исследователей объяснила, откуда взялся новый коронавирус. Эксперты считают, что он появился после эволюции.

К такому заключению ученые пришли, когда провели анализ информации о последовательности генома SARS-CoV-2 и родственных вирусов. Не установлено, что вирус создали искусственно или в лаборатории.

Вариантов развития вируса выделено два. Согласно первому, COVID-19 развился в результате естественного отбора у нечеловеческого хозяина, а после перешел к человеку. По второму сценарию, непатогенная версия вируса перешла от животного к человеку и эволюционировала до его текущего состояния, сообщает РЕН ТВ.