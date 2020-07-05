Ученые рассказали, какой продукт замедляет старение

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Ученые раскрыли, какой продукт может замедлить старение. Оказалось, суперспособности есть у брокколи.

Выяснилось, что именно данный продукт способен уберечь человека от возрастных болезней. По словам исследователей, в брокколи имеются антиоксиданты лютеин и зеаксантин, сульфорафан – компонент, умеющий замедлять старение.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что брокколи полезно кушать тем, у кого диагностирован диабет. Данный овощ поможет контролировать уровень сахара и снизить количество холестерина в крови. Наконец, именно брокколи полезен для профилактики инфаркта и лечения кишечника, пишет Change.