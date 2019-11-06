Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Группа международных ученых заявила, что при сохранении сегодняшнего уровня выбросов углекислого газа человечество ждет «неописуемые страдания». Об этом пишет Лента.

Под документом подписались 11 258 климатологов, биологов, геологов, океанологов и специалистов в других областях науки.

Авторы заявления считают, что, ученые должны выполнить моральный долг, предупредив о чрезвычайной климатической ситуации. По их мнению, важно заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, сократить выбросы загрязнителей, восстановить лесные экосистемы.