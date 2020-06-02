Ученые: Порно полезно для женщин

Ученые установили, что просмотре порно хорошо влияет на сексуальность женщин. Данный вывод был сделан после проведения опроса среди 2433 женщин из Соединенных Штатов и Венгрии.
По данным исследователей, просматривать порноконтент предпочитают те женщину, которые в предменопаузном возрасте испытывают регулярное чувство тревоги или депрессию, негетеросексуальные и имеющие от двух партнеров и более.
Ученые выяснили, что просмотр порно помогает быстрее достичь оргазма, удлиняет его и делает качественнее. Смотрящие контент для взрослых женщины во время секса лучше возбуждаются. Отмечается, что просмотр порно не влияет плохо на отношения и на удовлетворенность женщин сексом, пишет РЕН ТВ.
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