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Ученые: Порно полезно для женщин

Алексей Агеев
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Ученые установили, что просмотре порно хорошо влияет на сексуальность женщин. Данный вывод был сделан после проведения опроса среди 2433 женщин из Соединенных Штатов и Венгрии.

По данным исследователей, просматривать порноконтент предпочитают те женщину, которые в предменопаузном возрасте испытывают регулярное чувство тревоги или депрессию, негетеросексуальные и имеющие от двух партнеров и более.

Ученые выяснили, что просмотр порно помогает быстрее достичь оргазма, удлиняет его и делает качественнее. Смотрящие контент для взрослых женщины во время секса лучше возбуждаются. Отмечается, что просмотр порно не влияет плохо на отношения и на удовлетворенность женщин сексом, пишет РЕН ТВ.

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