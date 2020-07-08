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Новости мираОбщество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

7info 2
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Несмотря на ослабление введенных из-за распространения COVID-19 ограничений и открытия общественных пространств для посещения, риск заразиться коронавирусом всё еще велик, предупредили вирусологи и иммунологи.

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.

На первом месте оказались помещения с плохой вентиляцией.

«Важно не столько само назначение помещения, сколько то, как в нем работает вентиляция. Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство», — указал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Вторую строчку рейтинга заняли очереди, общественный транспорт в час-пик и прочие места, где люди близко общаются долгое время.

«На мой взгляд, наиболее опасным может быть общественный транспорт в час пик. Также угрозу представляют магазины и аптеки у дома, в которых скапливаются очереди», — сказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев.
Замыкают первую тройку бары, рестораны и караоке-клубы. Стоит быть особо осторожными также при посещении стоматолога, на стадионах, в кальянных и даже в храмах.

Эксперты отметили, что ситуация усугубляется тем, что после ослабления ограничений люди расслабились и перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Коронные места: ученые выяснили, где выше опасность заразиться

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