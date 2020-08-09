Ученые объяснили, почему опасны головокружения

Ученые из Университета Калифорнии заявили, что головокружения во время подъема на ноги являются симптомом развития слабоумия. Такой вывод ученые сделали, проведя исследование, участниками которого стали две тысячи человек в возрасте 12-70 лет.

Ученые наблюдали за участниками исследования больше десяти лет. В это время удалось установить, что у пациентов с низким систолическим давлением, которое является зачастую причиной головокружения, на сорок процентов чаще развивается деменция.

Недостаточный приток крови к мозгу может стать причиной понижения когнитивных функций. Чем человек старше, тем менее гибкими становятся сосуды, из-за чего появляются проблемы с давлением. У престарелых людей развивается снижение артериального давления при принятии вертикального положения.

Появляющееся головокружение может сигнализировать о проблемах с сосудами. Оно же говорит о том, что в будущем может развиться деменция, сообщает МК.