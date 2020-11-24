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Ученые обнаружили клеточный иммунитет к коронавирусу у неболевших COVID-19

Елена Лобанова

Российские ученые исследовали особенности клеточного иммунитета к коронавирусу. Работу выполнили сотрудники ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России.

Выяснилось, что клеточный иммунитет к SARS-CoV-2 может работать и у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, и у тех, кто не сталкивался с ней. Причем в крови, взятой весной-2020 у тех, кто не перенес COVID-19, значительно больше Т-клеток, узнающих вирус, чем в образцах из биобанка, взятых еще до пандемии.

Авторы исследования объясняют это так: среди тех, кто не заболел, некоторые, вероятно, все равно успели столкнуться с вирусом.

— Мы не до конца понимаем природу этого иммунного ответа, — рассказала «Известиям» первый автор статьи, участник грантов РНФ, сотрудник Национального медицинского исследовательского центра гематологии Алина Шомурадова. — Т-клеточный ответ может наблюдаться из-за того, что активируются клетки иммунологической памяти на другие коронавирусы, которые существовали вокруг нас и до 2019 года. Или, например, эти люди на самом деле перенесли COVID-19 бессимптомно и не выработали антитела к вирусу.

Также исследователи описали участки спайк-белка SARS-CoV-2, которые вызывают наиболее сильный иммунный ответ у переболевших COVID-19. Это поможет определить, насколько эффективны вакцины и содержат ли они именно эти уникальные участки. Эти же знания позволят создать максимально эффективные тест-системы, которые будут показывать уровень Т-лимфоцитов, и указывать именно на SARS-CoV-2, а не какой-либо другой коронавирус.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Тело без антитела: изучены особенности клеточного иммунитета россиян к коронавирусу.

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