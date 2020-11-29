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Ученые нашли связь между иммунитетом матери и шизофренией у ребенка

Елена Лобанова

Ученые из Нью-Йоркского медицинского колледжа выяснили связь между иммунитетом беременной женщины и шизофренией у ее будущего ребенка. Об этом пишет РЕН ТВ. 

Так, чрезмерная активность иммунитета женщины способна влиять на развитие плода. У ребенка возрастает вероятность шизофрении. 

— Еще в утробе матери ребенок может получить повреждения мозга, которые способны впоследствии стать причиной развития тяжелого заболевания психики, — говорится в сообщении. 

Исследователи выяснили, что сильный иммунный ответ матери способен спровоцировать более активную работу микроглии. Она избавляет мозг от поврежденных клеток. Это, в свою очередь, может нанести удар по здоровью ребенка.

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