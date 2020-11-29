Ученые нашли связь между иммунитетом матери и шизофренией у ребенка

Ученые из Нью-Йоркского медицинского колледжа выяснили связь между иммунитетом беременной женщины и шизофренией у ее будущего ребенка. Об этом пишет РЕН ТВ.
Так, чрезмерная активность иммунитета женщины способна влиять на развитие плода. У ребенка возрастает вероятность шизофрении.
Исследователи выяснили, что сильный иммунный ответ матери способен спровоцировать более активную работу микроглии. Она избавляет мозг от поврежденных клеток. Это, в свою очередь, может нанести удар по здоровью ребенка.