Ученые: Диарея может быть симптомом коронавируса

Китайские ученые выяснили, что диарея является симптомом COVID-19. Это удалось установить в Ухани.

Исследователи провели анализ симптомов у 204 заболевших коронавирусом людей и пришли к выводу, что почти 50% потерпевших сообщали, что у них есть расстройства пищеварительного тракта. У людей были диарея тошнота, рвота, боли в области живота, не было аппетита.

Американские ученые утверждают, что люди с нарушенным пищеварением находятся в группе риска заражения COVID-19. Здесь имеются в виду люди с заболеваниями кишечника, сообщает 5 канал.