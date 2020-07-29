Учебный год в школах России начнётся 1 сентября

Новый учебный год в российских школах планируют начать 1 сентября. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России. Она уточнила, что такая ситуация возможна при благоприятной эпидемиологической обстановке.

Вице-премьер отметила, что и школьники, и студенты придут в школы и вузы. Дистанционный формат пока не рассматривается.

Школьные линейки пройдут в строгом соответствии с соблюдением противоэпидемиологических мер. Во всех учебных заведениях проведут дезинфекцию, организуют измерение температуры, обеспечение антисептическими средствами и средствами индивидуальной защиты.