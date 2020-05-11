Учебный год в российских вузах может начаться 1 октября

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Из-за распространения коронавируса в России сложной остаётся ситуация с проведением ЕГЭ. Принимать единый государственный экзамен в этом году начнут 8 июня.Возможность очередного переноса сроков обсуждается, но окончательного решения по этому вопросу нет, сообщают «Известия». Рассматривается вариант переноса ЕГЭ на август. В связи с этим учебный год в вузах может начаться 1 октября.

Замминистра просвещения России Дмитрий Глушко рассказал, что Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях коронавируса.

В соответствии с этими требованиями школьников рассадят на большом расстоянии друг от друга, будут измерять температуру и обрабатывать руки.

В настоящее время школам рекомендовано закончить учебный год для 9-х и 11-х классов до 5 июня, для 10-х классов ― до 30 мая, а для 1–8-х классов — до 15–16 мая. В Рязанской области учебный год для 1-8 классов продлится до 21 мая.