Участницу «Дома-2» жестоко избил сожитель – СМИ

Источник сообщил телеканалу «360», что участницу телепроекта «Дом-2» Екатерину Скалон избил ее сожитель.

Сообщается, что потерпевшая попала в московскую больницу. По словам собеседника телеканала, у нее гематомы на лице, ушиб грудной клетки и, предположительно, сотрясение мозга.

По одной из версий, Екатерине Скалон понравился участник Максим Моргенштерн. Однако организаторы «дали задание» Владу Кадони испортить Екатерине жизнь — он стал навязывать ей для отношений Евгения Солонского. Вероятно, она стала встречаться с Солонским. Кто именно мог избить Скалон, пока неизвестно.