Участница публичного секса в центре Москвы объяснила свою выходку

-

На Хохловской площади в центре Москвы молодая парочка занялась сексом на глазах десятков свидетелей. Об этом пишет НТВ.

По словам 19-летней Юлии, решение эпатировать окружающих они с другом приняли от скуки.

«Мы просто уже третий день бухали на Чистых прудах и не знали, чем заняться. Мы там пошумели знатно и думали, что бы еще такого сделать», – призналась она.

Столичная полиция проводит проверку по факту случившегося.