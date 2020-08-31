Участковый запихнул полицейского в багажник, вывез в лес и изнасиловал

В Туле расследуется факт неуставных взаимоотношений между дознавателем отдела полиции «Зареченский» 31-летней капитаном и 27-летним лейтенантом из того же отдела, который занимает должность участкового. Об этом пишет «МК».

Женщина утверждает, что сослуживец ее изнасиловал. По предварительным данным, инцидент произошел 28 августа.

Сотрудник полиции утверждает, что в неслужебное время рано утром коллега запихнул ее в багажник своего автомобиля и вывез в лесополосу у деревни Прудное, где надругался над жертвой. При этом злоумышленник угрожал женщине побоями. Подозреваемый задержан.