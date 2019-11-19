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Убил топором друга: В Марий Эл осудили 20-летнего парня

20-летнего парня, проживающего на территории республики Марий Эл приговорили к 9 годам тюрьмы. Он убил друга и теперь будет отбывать за это наказание в исправительной колонии строгого режима.

Стражам порядка удалось выяснить, что в день совершения преступления осужденный был пьяным. Находясь в неадекватном состоянии, парень поругался со своим другом. Во время скандала 20-летний сельчанин ударил своего приятеля как минимум 12 раз обухом топора. Удары пришлись в область головы и туловища. От причиненного вреда пострадавший умер спустя три дня, будучи в медучреждении. В сознание избитый не приходил.

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В итоге нападавший частично признал свою вину. Ему назначили суровое наказание, а также велели выплатить компенсацию в размере более полумиллиона рублей, сообщает ЙоСити12.

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