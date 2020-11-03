Убийце маленькой девочки в Саратове дали пожизненный приговор

После рассмотрения апелляции суд в Нижнем Новгороде оставил без изменений пожизненный приговор насильнику и убийце 9-летней девочки из Саратова 35-летнему Михаилу Туватину, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее в суде приняли жалобу на приговор на пожизненный срок. Представительница потерпевшей стороны заявила, что преступник выразил несогласие с приговором сразу после его вынесения.

Напомним, 9-летняя девочка пропала 9 октября прошлого года по дороге в школу в Саратове. Малышку искали больше суток, а затем обнаружили мертвой в одном из гаражей. По версии следствия, злоумышленник надругался над ребенком.

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Подозреваемым в убийстве оказался фигурант нескольких уголовных дел Туватин. Он имеет непогашенную судимость за изнасилование и разбой.