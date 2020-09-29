Убийца двух невинных девушек сорвал суд на Урале

Во вторник, 29 сентября, в Свердловском областном суде должны вынести окончательный приговор уктусскому стрелку Алексею Александрову, пишет «КП».

Два года назад мужчина хладнокровно застрелил на горе Уктус двух девушек. Год назад его поймали. Убийство девушек он тщательно спланировал. Злоумышленник объяснил его тем, что в детстве, в частности, в школе, над ним издевались. Мужчину признали вменяемым.

Отмечается, что Александрову удалось сорвать заседание суда. Стрелок начал вести себя неадекватно: сначала два раза сел на скамейку, ударился головой о стекло, а затем завалился на пол. Судья объявил перерыв.

Матери убитых девушек запрашивают у суда строжайшую меру наказания – пожизненное лишение свободы.