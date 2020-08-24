Убийца девятилетней девочки в Саратове осужден пожизненно

Суд в Саратове признал Михаила Туватина виновным в убийстве и сексуальном насилии в отношении 9-летней девочки. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что в октябре прошлого года мужчина заметил девочку Лизу по дороге в школу, затащил ее в заброшенный гараж, надругался, задушил, а тело спрятал в соседнем гараже.

После задержания он признался в убийстве, но позже отказался признавать вину. Эксперты признали Туватина вменяемым.

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Отметим, что злоумышленника приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.