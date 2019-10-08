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Uber снял у петерубрженки почти 175 тысяч за поедки на такси

Жительница Петербурга осталась без 174 тысяч рублей. Данные средства были сняты за поездки на такси. Однако у женщины даже нет приложения Uber, и все оплаченные ее деньгами поездки чужие!

Это выяснилось лишь после начала расследования по факту исчезновения денег. Сперва потерпевшая даже не знала, что с ее кредитки исчезают средства. Это она поняла лишь спустя полгода.

Тогда же обратилась в полицию и добилась возбуждения уголовного дела. Теперь ведется расследование. Пострадавшей банк вернул 70 тысяч. Остальные 100 тысяч ей приходится отдавать самой, сообщает Мэш.

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