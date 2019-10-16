У Тимати родился сын: фото

У российского рэпера и продюсера Тимура Юнусова, который более известен общественности как певец Тимати, родился второй ребенок. Об этом стало известно из Инстаграма исполнителя.

В соцсети Тимур выложил пост, в котором сообщил, что 16 октября он стал отцом мальчика Ратмира. К своему сообщению Тимати прикрепил четыре фотографии с новорожденным, сообщает РГ.

На всех снимках звездный певец держит сына на руках и умиляется им. Отметим, что у Тимати уже есть дочь от Алены Шишковой.

Фото: Инстаграм Тимати