На главную Новости мира У Тимати родился сын: фото
Новости мираОбщество

У Тимати родился сын: фото

У российского рэпера и продюсера Тимура Юнусова, который более известен общественности как певец Тимати, родился второй ребенок. Об этом стало известно из Инстаграма исполнителя.

В соцсети Тимур выложил пост, в котором сообщил, что 16 октября он стал отцом мальчика Ратмира. К своему сообщению Тимати прикрепил четыре фотографии с новорожденным, сообщает РГ.

На всех снимках звездный певец держит сына на руках и умиляется им. Отметим, что у Тимати уже есть дочь от Алены Шишковой.

Фото: Инстаграм Тимати

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Эксперты назвали 7 процедур, которые нужно сделать после покупки поддержанного авто

Осужденного в Нижегородской области незаконно поселили в гараже

Москвича осудили за смертельное ДТП под Пензой