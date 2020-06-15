У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

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Люди, переболевшие коронавирусом, после выздоровления могут испытывать озноб. В том числе, и в летнюю жару. Об этом «Комсомольской правде» рассказала врач-эндокринолог, к.м.н Хухра Павлова.

По словам Павловой, коронавирус может поражать центральную нервную систему. Из-за этого в организме нарушается терморегуляция и пациенты и страдают от озноба. Некоторые люди даже думали, что заболели вновь, но анализ показал отсутствие у них COVID-19.

Пока неизвестно, насколько долго может сохраняться такое состояние, так как коронавирус достаточно не изучен. Не могут врачи пока сказать, обратимый это процесс или нет.