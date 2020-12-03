У Деда Мороза назвали самые популярные желания россиян

Россияне уже начали писать письма в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. По сравнению с прошлым годом дети чаще стали просить подарить им на Новый год гаджеты. Смартфоны — на вершине рейтинга новогодних желаний у подростков. Хотя игрушки и конструкторы все еще не теряют актуальности у детей младше 10 лет.

На первом месте у нас в этом году — мобильные телефоны. Второе место разделили конструкторы «Лего» и куколки «L.O.L». Третье занимает крупная техника: гироскутеры, квадрокоптеры, ноутбуки и планшеты. Часто просят и велосипеды, — рассказала представитель почты Деда Мороза Наталья Медведкова.

Также популярными детскими запросами стали пижамы в форме единорога, машинки на пульте управления и акулы из ИКЕА.

Взрослые чаще просят у волшебника здоровья, счастья, благополучия. Но находятся и те, кто загадывает машины, квартиры, акции.

В этом году четко прослеживается тренд запросов на здоровье. Например, когда мы просматривали послания ко Дню рождения волшебника (18 ноября. — «Известия»), то практически все писали ему: дедушка, постарайся, пожалуйста, сделать так, чтобы пандемия поскорее закончилась, все мы сняли маски и зажили привычной жизнью, — рассказала представитель почты Деда Мороза.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Дедушка мечты: что россияне пишут в письмах Деду Морозу