У Деда Мороза назвали самые популярные желания россиян

Россияне уже начали писать письма в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. По сравнению с прошлым годом дети чаще стали просить подарить им на Новый год гаджеты. Смартфоны — на вершине рейтинга новогодних желаний у подростков. Хотя игрушки и конструкторы все еще не теряют актуальности у детей младше 10 лет.
Также популярными детскими запросами стали пижамы в форме единорога, машинки на пульте управления и акулы из ИКЕА.
Взрослые чаще просят у волшебника здоровья, счастья, благополучия. Но находятся и те, кто загадывает машины, квартиры, акции.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Дедушка мечты: что россияне пишут в письмах Деду Морозу