У части пациентов с COVID-19 развился синдром такоцубо

У некоторых пациентов с коронавирусом развивается синдром такоцубо – «синдром разбитого сердца». Об этом пишут «Известия».

По ощущениям синдром такоцубо похож на острый инфаркт миокарда, только в отличие от него последствия обратимы. Чаще всего такая патология встречается у женщин старше 55 лет, но бывает и у мужчин.

По мнению экспертов, при COVID-19 развитие синдрома может быть связано со стрессом и выбросом адреналина в кровь, а также воспалительной реакцией на инфекцию.

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Врачи считают, что синдром такоцубо может ухудшить течение болезни у инфицированных, поэтому его необходимо вовремя выявить.

На данный момент в научных кругах зарегистрировано не так много подобных случаев, но с развитием пандемии их может быть больше.