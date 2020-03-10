«Ты вшивый таксист!»: девушка из Краснодара обматерила водителя

В Краснодаре пассажирка такси устроила скандал во время поездки. Об этом стало известно Пятому каналу. Опубликовано видео.
Выяснилось, что девушка накричала на водителя матом. По ее мнению, образованный человек не выбрал бы такую профессию. Мужчину за рулем она назвала «вшивым таксистом». Водитель в свою очередь предупредил, что намерен обратиться в полицию. В ответ пассажирка пообещала «нагнуть» обидчика.
По предварительной версии, конфликт водителя и пассажирки начался после того, как такси приехало по адресу. Дама не нашла машину сразу и начала материть шофера по телефону. В результате водитель доставил пассажирку до места назначения.