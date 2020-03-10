«Ты вшивый таксист!»: девушка из Краснодара обматерила водителя

В Краснодаре пассажирка такси устроила скандал во время поездки. Об этом стало известно Пятому каналу. Опубликовано видео.

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Выяснилось, что девушка накричала на водителя матом. По ее мнению, образованный человек не выбрал бы такую профессию. Мужчину за рулем она назвала «вшивым таксистом». Водитель в свою очередь предупредил, что намерен обратиться в полицию. В ответ пассажирка пообещала «нагнуть» обидчика.

По предварительной версии, конфликт водителя и пассажирки начался после того, как такси приехало по адресу. Дама не нашла машину сразу и начала материть шофера по телефону. В результате водитель доставил пассажирку до места назначения.