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Ты не ты, когда беден: В Кирове мужчина вынес из магазина терминал с деньгами

Житель Кирова совершил дерзкое преступление. Мужчина вытащил из магазина терминал с денежными средствами, достал оттуда наличные и утопил устройство в водоеме.

Это случилось на Милицейской улице. Владелец терминала для приема платежей, придя работать, не нашел устройство на его месте. По ущербу стало понятно, что кто-то взломал дверь магазина, в котором стоял терминал, вырвал девайс и унес его. Убытки были оценены в 100 000 рублей.

Поймать преступника помогли камеры видеонаблюдения. Вором оказался рецидивист 1987 года рождения. Выяснилось, что за день до ЧП мужчина приходил к терминалу. Он внес примерно 30 000 рублей, а ночью утащил устройство, забрал деньги и утопил терминал. По факту случившегося завели уголовное дело. Ведется расследование, сообщает «В городе Кирове».

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