Туристка засняла издевательство над обезьяной в Сочи

В Сочи мужчина издевался над обезьяной. Выходку неизвестного на видео засняла туристка. Она выразила в Сети свое негодование поступком «главного героя» ролика.

«Наблюдали сегодня кошмарное обращение с бедной обезьянкой! Мало того, что он таскал ее за голову и болтал ею, как мягкой игрушкой, так ещё и был в неадекватном состоянии. Когда уже прекратится это издевательство над бедными животными?!», – написала возмущённая женщина.

При просмотре видео, которое оказалось в распоряжении издательства Readovka, можно увидеть, как мужчина держит обезьяну за голову и шею, размахивает руками и машет телом обезьяны в воздухе.

Обратилась ли женщина со своим видео в полицию — неизвестно. Так же не сообщается, что делал мужчина с животным дальше.